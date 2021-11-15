SON DAKİKA: İran’da korkutan deprem!

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti.





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