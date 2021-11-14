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Son dakika: İran'dan korkutan deprem! İşte İran depreminin büyüklüğü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Son dakika: İran’dan korkutan deprem! İşte İran depreminin büyüklüğü

Son dakika haberleri... İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İranda 6,4 büyüklüğünde deprem | Son dakika depremler... İRAN'DA 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM | SON DAKİKA DEPREMLER...

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