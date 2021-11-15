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Belarus-Polonya krizinde TIR kuyruğu! Sınırda dev bekleyiş

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Belarus-Polonya krizinde TIR kuyruğu! Sınırda dev bekleyiş

Doğu Avrupa'daki krizlerden biri de Belarus ve Polonya sınırında yaşanıyor. Kuznica Sınır Kapısı'ndaki göçmenlerin bekleyişi TIR sevkiyatlarını aksattı. Belarus-Polonya sınırda kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu.

Belarus ile Polonya sınırında yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle Kuznica Sınır Kapısı yük ve yolcu geçişlerine kapatıldı. Sınırda kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu.

Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya`ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.

Polonya`nın Kuznica sınır kapısı güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, Polonya polisi tırları Bobrowniki sınır kapısına yönlendirdi. Bobrowniki sınır kapısında kontrollerin ve işlem yükünün artması nedeniyle buradan geçmek isteyen tırlar yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

HAVA YOLU ŞİRKETİ BELAVİ'DEN YENİ KARAR

Öte yandan Belarus hava yolu şirketi Belavia, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerince alınan kararla Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının Dubai'den Belarus'a taşınmayacağını duyurdu.

Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada, BAE yetkili makamlarının aldığı karar uyarınca Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen vatandaşlarının Dubai'den Belarus'a taşınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Belavia'nın Irak, Suriye, Afganistan ve Yemen'e uzun yıllardır tarifeli veya charter uçuş gerçekleştirmediği vurgulanarak, "Belavia, yasa dışı göçmenlerin Belarus'a taşınmasına asla aracı olmamıştır." ifadesine yer verildi.

RUSYA GÖÇMEN KRİZİYLE İLGİLİ 'ARA BULUCU' OLABİLİR

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Rusya'nın "müzakere ara bulucusu" olarak yardımcı olabileceğini söyledi.

Peskov, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce göçmen krizinin çözülmesi için mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine Peskov, Rusya'nın "müzakere ara bulucusu" olarak bu hususta yardımcı olabileceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinden Belarus yönetimi ile Moskova'yı sorumlu tutmasına ve bu yolla "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki adımlardan dikkatleri başka yere çekmeyi amaçladığı" yönündeki iddiaya da cevap veren Peskov, "Bu açıklamayı yanlış buluyoruz." dedi.

Peskov, sınırdaki durumla ilgili tüm suçu Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yüklemenin yanlış olacağını ifade ederek sınırda bulunan ve bir haftadır soğuk hava koşullarında yaşayan birkaç bin kişinin kaderini kimsenin düşünmediğine dikkat çekti.

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