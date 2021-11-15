15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon FBI'a teslim oldu

SON DAKİKA | Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon FBI'a teslim oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
ABONE OL
SON DAKİKA | Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon FBI’a teslim oldu

Son dakika... ABD eski Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak’taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI’a teslim oldu.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon, 6 Ocak'taki Kongre baskını ile ilgili ifade vermeyi reddetmesi nedeniyle Kongre tarafından suçlanmasının ardından FBI'a teslim oldu.

STAVE BANNON KİMDİR?

Bannon, 2016'daki başkanlık kampanyası sırasında Trump'a danışmanlık yapmıştı ve onun stratejisini belirleyen isimdi.

2000 yılının Ağustos ayında, ABD-Meksika sınırında duvar inşasını finanse etmek üzere düzenlenen kampanyada yolsuzluk yapmakla suçlandı.

Savcılık, Bannon ve diğer üç kişinin, 25 milyon dolar toplanan kampanyada yüz binlerce dolar dolandırıcılık yaptığını, Bannon'ın en az 1 milyon dolar aldığı ve bunun bir kısmını kendi şahsi harcamalarında kullandığını iddia etmişti.

Henüz davası başlamayan Bannon ise suçlamaları reddetmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Bannon'ın "muhafazakar hareketin önemli bir lideri olduğu ve siyasi feraseti ile tanındığı" belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, savcılığın Bannon hakkındaki suçlamalarının "onun siyasi bir projeye katılmış olmasıyla ilgili olduğu" ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA