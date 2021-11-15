Son dakika: NATO'dan flaş Rusya açıklaması! Ukrayna sınırı yakınında....
Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Avrupa'daki gerginlik hakkında açıklama yaptı. Stoltenberg, "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Avrupa'daki gerginlik hakkında açıklama yaptı.
Stoltenberg, "Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını gördük." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...