Ermenistan ordusundan provokasyon girişimi: Askeri araçlarla sınıra ilerlediler

ERMENİSTAN BU TÜR GİRİŞİMLERE SON VERMELİ

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunun ifade edildiği açıklamada, Ermenistan'ın bu tür girişimlere son vermesi gerektiği, bu olayın Azerbaycan ve Ermenistan'ın devlet sınırlarının müzakereler yoluyla belirlenmesinin ve haritalandırılmasının önemini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.