Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ mesajı: Ermenistan ordusu diz çöktü
Ermenistan'ın 30 yıllık işgaline son vererek Azerbaycan'ı eski topraklarına geri kavuşturan Karabağ'ın kurtuluşunun birinci yıl dönümüne girildi. Destansı zaferin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önemli açıklamalarda bulundu. Düşmanı topraklarından ne pahasına olursa olsun kovacaklarını belirten Aliyev, "Nerede yenilmez Ermenistan ordusu? Diz çöktüler, şartlarımızı kabul ettiler. Teslimiyet belgesini imzaladılar" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin maddi manevi desteklerde bulunduğu ve 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi'nin birinci yılına girildi. 44 günde gelen tarihi zaferin yıl dönümünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduya seslendi.
"ŞANLI TARİHİMİZDE PARLAK BİR SAYFADIR"
Cumhurbaşkanı Aliyev, "Zafer Günü" dolayısıyla askerleri ve Azerbaycan halkını kutlayarak kazandıkları zaferle toprak bütünlüğünü ve tarihi adaleti yeniden tesis ettiklerini belirtti. Düşmanı kendi topraklarından kovarak tarihi misyonlarını yerine getirdiklerini vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yılda kurduğu istihkam ve mevzileri 44 günde yıkarak, Ermeni ordusunu yok ederek tarihi zafer kazandı. Bu şanlı bayramı siz ve sizin gibi on binlerce askerimiz halkımıza armağan etti. 2. Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı tüm gücünü seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir. İşgal döneminde her Azerbaycan vatandaşının çalışma ve eylemleriyle bu mübarek günü daha da yakınlaştırması gerektiğini defalarca söyledim. Azerbaycan halkının işgali asla kabullenmeyeceğini söylemiştim. İşgale son vermek için tüm gücümüzü seferber ettik ve düşmanı tarihi topraklarımızdan kovduk." dedi.
Aliyev, 2003'te cumhurbaşkanı seçildiğinde ne pahasına olursa olsun toprakları düşmandan alacaklarını söylediğini hatırlatarak uzun yıllar yürütülen barış müzakerelerinden sonuç alınmadığını kaydetti.
"İŞGALİ SONSUZA KADAR SÜRDÜRECEKLERİNE İNANIYORLARDI"
Ermenistan ve destekçilerinin işgali ebediyen sürdürmek istediğini söyleyen Aliyev, "Topraklarımızı yaklaşık 30 yıl işgal altında tuttukları için işgali sonsuza kadar sürdüreceklerine inanıyorlardı. Fakat yanıldılar. " ifadelerini kullandı. Aliyev, toprakların kurtarılması için yıllarca hazırlandıklarını ve ülkenin askeri potansiyelini güçlendirmeyi başlıca görev kabul ettiklerini kaydederek "En modern silah, mühimmat ve teçhizat ülkemize getirildi ve bu teçhizat ordu tarafından usulüne uygun kullanıldı. 2. Karabağ Savaşı bunun açık bir kanıtıdır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı döneminde atılan adımlar sayesinde ekonomik bağımsızlıklarını kazandıklarını bildiren Aliyev, toprakların kurtarılmasında bunun başlıca etkenlerden biri olduğunu vurguladı.
"DÜŞMANI TOPRAKLARIMIZDAN KOVDUĞUMUZ İÇİN HİÇ KİMSE BİZİ ELEŞTİREMEZ"
Aliyev, Karabağ gerçeklerini ve işgalle ilgili Ermeni mezalimini dünya kamuoyuna aktarabildiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "1. Karabağ Savaşı'ndan sonraki ilk dönemde bunu başaramadık. Dolayısıyla dünyada savaşa, Ermenistan ile Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ ihtilafına dair çarpık bir algı oluştu. Biz bu algıyı ortadan kaldırdık. Gece gündüz çalışarak dünya kamuoyunu bilgilendirdik, önde gelen uluslararası kuruluşlarda başarılı bir şekilde çalışarak bize yardımcı olacak ve gerçeği yansıtan kararlar alınmasını sağladık. Tüm bu çalışmalar, bugünün gerçekliğinin yasal dayanağıdır. Bugün düşmanı topraklarımızdan kovduğumuz için hiç kimse bizi eleştiremez. Çünkü biz kendi toprağımızda başarılı bir operasyon yürüttük, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ihlal etmedik. Adil bir savaş verdik ve düşmanı savaş alanında yendik."
Devlet her ne kadar güçlü silahlara ve ekonomiye sahip olsa da vatandaşların vatan için güçlerini ortaya koymadığı taktirde diğer etkenlerin bir öneminin kalmayacağını bildiklerini belirten Aliyev, bunun için genç neslin yetişmesine büyük önem verdiklerini, vatanseverlik ruhuyla büyüyen gençlerin canlarını feda ederek kutsal vatan topraklarını kanları pahasına düşmandan geri aldığını vurguladı.
"DÜŞMANIMIZ SONSUZA KADAR MAĞLUP BİR MİLLET VE DEVLETİN DAMGASIYLA YAŞAYACAK"
Aliyev, savaş öncesi yaşananlardan, Erivan yönetiminin provokatif açıklama ve adımlarından bahsederek "Ermenistan küstahça bizi yeni bir işgalle tehdit ediyordu. Buna tahammül edemezdik. Birisi onlara ders vermeliydi. Yüzlerce, on binlerce genç Azerbaycanlı, asker ve subay düşmana yerini gösterdi. Düşmanı öyle bir duruma soktu ki onlar sonsuza kadar bu durumun içinden çıkmayacak. Düşmanımız sonsuza kadar mağlup bir millet ve devletin damgasıyla yaşayacak." dedi. Ermenilerin işgal döneminde Azerbaycan için kutsal şehir olan Şuşa'nın işgal gününü kutladıklarını hatırlatan Aliyev, "Artık bu topraklarda bu toprak ve gök için yabancı olan şarkılar seslenmeyecek. Bundan sonra tarihte olduğu gibi bu topraklara Azerbaycan dili hakim olacaktır. Şuşa Camisi'nde ezan sesi, Cıdır Ovası'nda muğam sesi, Vagif'in türbesi önünde şiirler duyuluyor. İşte gerçeklik budur. Tüm uluslararası baskılara, tüm tehditlere rağmen halkımız bir yumruk gibi kenetlendi, ordunun arkasında durdu ve bu tarihi, görkemli görevi yerine getirdik. 44 gün boyunca her gün ilerledik, geri adım atmadık. Ermenistan ordusunda 10 bin asker firar etti, Azerbaycan ordusunda ise bir asker bile savaş alanını terk etmedi. Bu bizim milli ruhumuzdur, bu Azerbaycan ruhudur." şeklinde konuştu.
Aliyev, Azerbaycan halkının ne kadar büyük bir halk olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayarak konuşmasını şöyle tamamladı: "Zafer Günü bizim bayramımızdır. Bu zafer bayramıdır, bu yiğitlik bayramıdır, bu adalet bayramıdır, bu milli gururun, milli haysiyetin bayramıdır. Onurumuzu geri kazandık. Bundan böyle muzaffer bir ülke ve muzaffer bir millet olarak sonsuza kadar yaşayacağız. Artık Karabağ'da ve Zengezur'da sonsuza kadar yaşayacağız. Ermenistan'da herhangi bir güç bizi hor görmeye kalksa, herhangi bir intikam eğilimine kalkışsa yumruğumuzu görecektir. Yumruğumuz yerindedir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanıyor? Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Kredi faiz oranlarında indirim! Oranlar yeniden güncellendi! 9 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları...
- Pandemi destek 4. faz ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım E Devlet başvuru sonucu sorgulama
- Yeni maaşlarda 714 TL artış! SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kanatlandıracak haber! 3397 TL ek ödeme de var...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni formül: Yüzde 2 formülü öne çıktı! EYT'li için Almanya sistemi...
- SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisini de kapsıyor! Dilekçe veren parasını alabiliyor! 5 yıl süresi dahilinde...
- Alparslan Büyük Selçuklu dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu nerede, hangi ilde çekiliyor?
- Son dakika açıklaması: Uçuşlar iptal mi? THY, Pegasus uçak seferleri iptal mi, ertelendi mi? 9 Kasım uçuşları...
- Alparslan Büyük Selçuklu Evdokya kimdir, gerçek adı ne, tarihte var mı? Gizem Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun kimdir, gerçek adı ne? Esila Umut kimdir, kaç yaşında? Instagram hesabı...
- Arabuluculuk sınavı sonuçları sorgulama! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı yeniden değerlendirme sonuçları!
- Kabine toplantısı bitti mi? 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? 3600 ek gösterge, EYT, asgari ücret...