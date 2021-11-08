Cumhurbaşkanı Aliyev’den Karabağ mesajı: Ermenistan ordusu diz çöktü

"DÜŞMANIMIZ SONSUZA KADAR MAĞLUP BİR MİLLET VE DEVLETİN DAMGASIYLA YAŞAYACAK"

Aliyev, savaş öncesi yaşananlardan, Erivan yönetiminin provokatif açıklama ve adımlarından bahsederek "Ermenistan küstahça bizi yeni bir işgalle tehdit ediyordu. Buna tahammül edemezdik. Birisi onlara ders vermeliydi. Yüzlerce, on binlerce genç Azerbaycanlı, asker ve subay düşmana yerini gösterdi. Düşmanı öyle bir duruma soktu ki onlar sonsuza kadar bu durumun içinden çıkmayacak. Düşmanımız sonsuza kadar mağlup bir millet ve devletin damgasıyla yaşayacak." dedi. Ermenilerin işgal döneminde Azerbaycan için kutsal şehir olan Şuşa'nın işgal gününü kutladıklarını hatırlatan Aliyev, "Artık bu topraklarda bu toprak ve gök için yabancı olan şarkılar seslenmeyecek. Bundan sonra tarihte olduğu gibi bu topraklara Azerbaycan dili hakim olacaktır. Şuşa Camisi'nde ezan sesi, Cıdır Ovası'nda muğam sesi, Vagif'in türbesi önünde şiirler duyuluyor. İşte gerçeklik budur. Tüm uluslararası baskılara, tüm tehditlere rağmen halkımız bir yumruk gibi kenetlendi, ordunun arkasında durdu ve bu tarihi, görkemli görevi yerine getirdik. 44 gün boyunca her gün ilerledik, geri adım atmadık. Ermenistan ordusunda 10 bin asker firar etti, Azerbaycan ordusunda ise bir asker bile savaş alanını terk etmedi. Bu bizim milli ruhumuzdur, bu Azerbaycan ruhudur." şeklinde konuştu.

Aliyev, Azerbaycan halkının ne kadar büyük bir halk olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayarak konuşmasını şöyle tamamladı: "Zafer Günü bizim bayramımızdır. Bu zafer bayramıdır, bu yiğitlik bayramıdır, bu adalet bayramıdır, bu milli gururun, milli haysiyetin bayramıdır. Onurumuzu geri kazandık. Bundan böyle muzaffer bir ülke ve muzaffer bir millet olarak sonsuza kadar yaşayacağız. Artık Karabağ'da ve Zengezur'da sonsuza kadar yaşayacağız. Ermenistan'da herhangi bir güç bizi hor görmeye kalksa, herhangi bir intikam eğilimine kalkışsa yumruğumuzu görecektir. Yumruğumuz yerindedir."