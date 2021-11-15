Dünyada bir ilk! ‘Tren-büs’ Japonya’da hizmete açılacak

15 SANİYEDE AÇILIP TREN RAYLARINA ENTEGRE OLUYOR

Dizel motorlu bir otobüs olarak üretilen DMV'de, 15 saniyede açılıp tren raylarına entegre olabilen özel bir tekerlek sistemi bulunuyor. Geleneksel trenlere göre bakımı daha kolay olan DMV'nin ayrıca daha hafif olması nedeniyle yakıt tasarrufu da sağlıyor. İşletmeci şirket, DMV'nin aynı zamanda turistik bir atraksiyon haline döneceğini umuyor.