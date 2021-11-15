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Dünyada bir ilk! ‘Tren-büs’ Japonya'da hizmete açılacak

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Dünyada bir ilk! ‘Tren-büs’ Japonya’da hizmete açılacak

Dünyanın yolda ve tren rayında hareket edebilen ilk çok amaçlı aracı yıl sonunda Japonya’da hizmet vermeye başlayacak. Tren-büs,15 saniyede açılıp tren raylarına entegre olabiliyor.



Dünyanın ilk operasyonel çok amaçlı aracı DMV (Dual-Mode Vehicle) gelecek ay Japonya'da hizmete girecek. Tokushima eyaletindeki Asa Sahil Demiryolu firması tarafından yapılan açıklamada, hem yolda hem de tren raylarında hareket edebilen aracın Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'nın güvenlik denetimlerinin tamamlanmasının ardından 25 Aralık tarihinde yolcu taşımaya başlayacağı ifade edildi.

AFET HALİNDE FAYDA SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Tokushima'daki Kaiyo kasabası ile Kochi eyaletindeki Muroto şehrini birbirine bağlayacak 50 kilometrelik bir parkurda çalışacak araçlar, hattın 10 kilometrelik kısmını tren raylarının üzerinde kat edecek. İlk etapta 23 yolcu kapasiteli araçların 3'ü hizmete girerken, araçların doğal afetlerde demiryolu hatlarının kullanılmaz hale gelmesi durumunda da fayda sağlaması bekleniyor.

15 SANİYEDE AÇILIP TREN RAYLARINA ENTEGRE OLUYOR

Dizel motorlu bir otobüs olarak üretilen DMV'de, 15 saniyede açılıp tren raylarına entegre olabilen özel bir tekerlek sistemi bulunuyor. Geleneksel trenlere göre bakımı daha kolay olan DMV'nin ayrıca daha hafif olması nedeniyle yakıt tasarrufu da sağlıyor. İşletmeci şirket, DMV'nin aynı zamanda turistik bir atraksiyon haline döneceğini umuyor.

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