İngiltere'den flaş Rusya savaşı açıklaması! Hazırlıklı olmalıyız
ABD-Rusya arasındaki gerginlik İngiltere'nin de hazır kıta bekleyişe geçmesine neden oldu. Doğu Avrupa gündemini değerlendiren İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, "Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız" dedi. Carter, Rusya'nın Doğu Avrupa'da büyük bir tehdit haline geldiğini belirtti.
İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Doğu Avrupa'daki son gerilimlerin ardından İngiliz ordusunun Rusya'yla savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.
Carter, BBC'ye yaptığı açıklamada, göçmenleri Avrupa Birliği (AB) sınırlarına itme fikrinin Rusya'nın istikrarsızlaştırma oyunlarından biri olduğunu belirtti.
Belarus ve Ukrayna sınırlarında yaşananların Rus hükümeti tarafından "yıllarca devam eden türden klasik dikkat dağıtıcı" eylemler olduğunu kaydeden Carter, bu gerilimlerin bir savaşa dönüşüp dönüşemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Bilmiyorum. Bence tetikte ve caydırıcılığımızdan emin olmalıyız." dedi.
Olası bir savaşa karşı NATO ittifakının içindeki birlikten de emin olmaları gerektiğini dile getiren Carter, "(NATO'da) Ortak tutumumuzda herhangi bir boşluk oluşmasına izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Carter, Sky News kanalına yaptığı açıklamada ise göreve başladığı 8 yıl öncesine göre Rusya'nın Doğu Avrupa'da daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirtti.
Carter, Rusya ile bir savaş olmamasını "umduğunu" ve Moskova'nın da bir savaş istediğine inanmadığını ancak NATO'nun olası bir savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.
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