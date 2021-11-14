Üç kar leoparı koronavirüsten öldü! Hayvanlardan koronavirüs geçer mi? ABD’deki hayvanat bahçesinden resmi açıklama

"COVİD-19 HASTALARI HAYVANLARLA TEMASI SINIRLAMALI"

Covid-19 testlerinde pozitif sonuç alan kişilere evcil hayvanlarla temasını sınırlamaları tavsiyesinde bulunan Vujnovic, "Şu anda Covid-19 hastalarının ve risk altındaki kişilerin evcil ve diğer hayvanlarla temaslarını sınırlamaları öneriliyor. Covid-19, insan ve hayvan popülasyonları arasında hareket ettikçe virüsün genetik modifikasyonları meydana gelebilir ve bu değişiklikler insanları enfekte eden hastalık için potansiyel sonuçlara yol açabilir" dedi.