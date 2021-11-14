Üç kar leoparı koronavirüsten öldü! Hayvanlardan koronavirüs geçer mi? ABD'deki hayvanat bahçesinden resmi açıklama
ABD’nin Nebraska bölgesinde yer alan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi tarafından yapılan açıklamada 3 kar leoparının koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri paylaşıldı. Açıklamada Axl ve Kumar adlı kaplanların ise tamamen iyileştiğini belirtti. Peki hayvanlardan koronavirüs geçer mi? İşte detaylar...
ABD'nin Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi, dün 3 kar leoparının Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonrasında öldüğünü duyurdu.
ÜÇ KAR LEOPARI KORONADAN ÖLDÜ
Yetkililer yazılı yapılan açıklamada "Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi'ndeki üç kar leoparının Kovid-19'un komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini topluluğumuza derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" denildi.
KOVİD-19 OLAN 2 KAPLAN TAMAMEN İYİLEŞTİ
Yetkililer ayrıca Sumatra kaplanları olarak bilinen Axl ve Kumar adlı kaplanların ise tamamen iyileştiğini belirtti. Açıklamada ayrıca hayvanat bahçesindeki Kovid-19 vakaları konusunda Amerikan Hayvanat Bahçesi Veterinerleri Birliği (AAZV) ve Bulaşıcı Hastalıklar Önleme Merkezi (CDC) ile yakın çalışıldığı ifade edildi.
DİĞER HAYVANLAR DA ARAŞTIRILIYOR
DSÖ'nün Covid-19'un diğer hayvanlar üzerindeki etkilerini araştırdığını aktaran Vujnovic, "Covid-19 esas olarak insandan insana bulaşma yoluyla yayılıyor, fakat Covid-19 zoonotik bir virüs olması nedeniyle insandan hayvana bulaşma bulguları bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Ara taşıyıcının henüz tanımlanmadığını belirten Vujnovic, "Aralarında vizon, köpek, evcil kedi, aslan, kaplan ve rakun köpeklerinin de bulunduğu enfekte insanlarla temas eden birkaç hayvanın Covid-19 testlerinde pozitif sonuç tespit edildi. Virüsün diğer hayvan türleri üzerindeki etkisini inceleme süreci ise devam etmektedir" dedi.
"COVİD-19 HASTALARI HAYVANLARLA TEMASI SINIRLAMALI"
Covid-19 testlerinde pozitif sonuç alan kişilere evcil hayvanlarla temasını sınırlamaları tavsiyesinde bulunan Vujnovic, "Şu anda Covid-19 hastalarının ve risk altındaki kişilerin evcil ve diğer hayvanlarla temaslarını sınırlamaları öneriliyor. Covid-19, insan ve hayvan popülasyonları arasında hareket ettikçe virüsün genetik modifikasyonları meydana gelebilir ve bu değişiklikler insanları enfekte eden hastalık için potansiyel sonuçlara yol açabilir" dedi.
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