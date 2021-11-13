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Son dakika | Afganistan'da korkunç olay! Patlama meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2021
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Son dakika | Afganistan’da korkunç olay! Patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirdildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Kabil'in batısında bir patlama meydana geldi. İran medyasına göre gördü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirdildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Ülke bir süredir camileri ve halka açık alanları hedef alan, onlarca cana ve daha fazla yaralanmaya neden olan bir dizi patlamaya maruz kalmıştı.

Afganistanda bir camide patlama! AFGANİSTAN'DA BİR CAMİDE PATLAMA!

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