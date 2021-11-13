Avustralya’da uçak düştü!

Avustralya'nın Perth şehrindeki City Beach'te bir uçak okyanusa düştü. Küçük bir uçağın suya düştüğü ihbarı üzerine polis olay yerine geldi.

Olay yerel saatle 15:30'da meydana gelirken, acil servis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazaya, 31 derece sıcaklığın tadını çıkaran birçok sahil sakini de tanık oldu.

SAHİLE YÜZDÜLER

Uçağın bir motor arızası yaşadığı ve pilotun uçağı okyanusa doğru çevirdiği belirtildi.

Uçağın içinde bulunanlar güvenli bir şekilde uçaktan çıkmayı ve 20 metre uzaklıktaki kıyıya yüzmeyi başardı.

Olaya ilk müdahale, karadaki çok sayıda polis birimi, Su Polisi (gemi) ve Polis Hava Kanad tarafından yapıldı.