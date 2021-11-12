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Afganistan'da bir camide patlama! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Afganistan’da bir camide patlama! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Afganistan'da Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 12 kişi yaralı.

Son dakika haberi... Afganistan'da Nangarhar vilayetinde bir camide patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 12 kişi yaralı.

detaylar gelecek...

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