Rusya’da günlük Covid-19 vefat sayısında rekor



RUSLARIN YENİ İLACI ARALIKTA ÜRETİME GİRİYOR



Rus Poromomed İlaç Şirketi'nin geliştirdiği ve dün tescil edilen "Areplivir" isimli Covid-19 ilacının üretimine önümüzdeki aralık ayı içinde başlanacağı duyuruldu. Rus medyasına konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Pyotr Belıy, ilacın 2020 Kasım'da tablet şeklinde üretildiğini hatırlatarak, önümüzdeki aralık ayından itibaren enjeksiyon şeklinde üretimine başlanacağını ifade etti. Rusya'nın Saransk kentindeki "Biochemist" tesislerinde üretilen ilacın etkinlik oranının çok yüksek olduğunu savunan Belıy, yeni üretilecek enjeksiyon tiplerine de başka ülkelerden çok yoğun talep geldiğini belirtti.

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