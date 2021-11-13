Katar 2022 Dünya Kupası'nın güvenliği Türk polisine emanet!
Dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Futbol Şampiyonası'nın güvenliğini Türk polisi sağlayacak. Katar polisinin eğitimi ve şampiyonanın güvenliğinde kaç Türk Çevik Kuvvet Polisi'nin görev alacağı gibi detaylar ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
TBMM Genel Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini kabul etti.
Kabul edilen niyet mektubu kapsamında 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek Dünya Futbol Şampiyonasının güvenliği konusunda Türk polisi etkin rol oynayacak. Ayrıca bundan sonraki 5 yıl içindeki büyük organizasyonlarda da Türk ve Katar güvenlik güçleri işbirliğine gidecek.
Anlaşma kapsamında iki ülke "büyük çaplı organizasyonların gerçekleştiği süreçte suçla ve terörle mücadele tedbirleri; büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına ilişkin saha çalışmalarına katılım sağlanması; karşılıklı ihtiyaç analizi ziyaretleri ve ikili görüşmeler; profesyonel, uzmanlık ve liderlik düzeyinde deneyim paylaşımı; uzmanlık ve yeterlilik kursları düzenlenmesi; uygulamalı eğitim ve tatbikat yaptırılması; eğitim projeleri ve programlarının sunulması; ikili organizasyonlar, çalıştaylar ve konferanslar" konusunda işbirliği yapacak.
Geçen aylarda Türkiye'ye gelen Katar heyeti ile işbirliğinin kapsamı, Dünya Kupası'nın güvenliğinde görev alacak Türk Çevik Kuvvet Polisi'nin sayısı gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
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