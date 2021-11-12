ABD Katar'ı Afganistan'da "hami devlet" ilan etti

"İLK ÖNCELİĞİMİZ, İNSANİ YARDIMLARIN AFGAN HALKINA ULAŞMASINI SAĞLAMAK"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de bugünkü stratejik diyalog toplantısının karşılıklı çıkar konuları, savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra Afganistan'daki duruma da odaklandığını dile getirdi.

Katarlı bakan, ülkesinin Afganistan'ın istikrarı ve Afgan halkının güvenliği ve refahına katkıda bulunma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "İlk önceliğimiz, insani yardımların Afgan halkına ulaşmasını sağlamak, özellikle de bundan muzdarip insanları görüyoruz. Özellikle kış geldiğinde yardıma çok ihtiyaçları olacak. İnsani durumla ilgili birçok zorluk olacak. İşler daha da kötüye gitmeden oradaki Afgan halkına yardım etmemiz bizim için önemli." dedi.

İnsani yardımların Afgan halkına ulaşması için Kabil'deki yönetimle iletişime geçmenin önemli olduğuna dikkati çeken Al Sani, "Afganistan'ı terk etmenin ve onu görmezden gelmenin büyük bir hata olacağına inanıyoruz, çünkü tecrit hiçbir zaman bir çözüm olmadı." ifadesini kullandı.

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ: ESED REJİMİYLE NORMALLEŞME, DEĞERLENDİRDİĞİMİZ BİR ADIM DEĞİL

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile ilişkileri normalleştirmesine ilişkin, Esed rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyi düşünmediklerini ve Esed'in yaptıklarından dolayı hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Al Sani, Washington'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan konusunda iki anlaşmanın imzalanması töreninde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

BAE'nin Suriye'de Esed rejimi ile ilişkileri normalleştirmesine yönelik soru üzerine değerlendirmede bulunan Al Sani, "Tavrımız çok net. Esed rejimiyle normalleşme, şu anda düşündüğümüz ve değerlendirdiğimiz bir adım değil. Esed'in kendi halkına karşı işlediği tüm suçların hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Al Sani, Suriye'deki krizin barışçıl bir geçiş ile aşılması için siyasi çözümü desteklediklerini ifade etti.

Bölgedeki tüm ülkeleri Suriye konusunda aynı noktada bir araya getirmenin hüsnükuruntu olduğunu ve Esed ile ilişkileri normalleştirmenin ülkelerin egemen kararları olduğunu söyleyen Al Sani, "Ancak ülkelerin daha ileri adımlar atmamasını bekliyoruz." dedi.

Al Sani, Suriye halkının maruz kaldığı ve şu anda halen yaşamaya devam ettiği sefalet nedeniyle Katar'ın Esed rejimi konusundaki kararlılığında bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Katarlı Bakan, "Katar'ın pozisyonu olduğu gibi kalacak. Esed rejiminin, kendi ülkesine ve kendi halkına verdiği zararı onarmaya kararlı olduğunu gösteren ciddi bir adım attığını görmüyoruz. Bunu ciddiye almadığı sürece de pozisyonumuzu değiştirmenin uygun bir seçenek olmadığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı soruya yanıt veren Blinken ise "Bu ziyaretlerin ve etkileşimlerin gönderdiği sinyaller konusunda endişeliyiz. Ve tüm ortaklarımızı Esed rejiminin işlediği ve fiilen işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya çağırıyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz. Ve yine dostlarımıza ve ortaklarımıza gönderdikleri sinyalleri dikkate almalarını vurguluyoruz." dedi.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Şam'ı ziyaret edip ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Esed ile bir araya gelmişti.

AL SANİ: "İRAN, İYİ KOMŞULUK İLİŞKİSİ SÜRDÜRMEMİZ GEREKEN BİR ÜLKE"

İran ile Katar arasındaki ilişkilere yönelik soruya yanıt veren Al Sani, "İran ile ilişkilerimizin farkı dinamikleri ve İran bizim komşumuz, iyi komşuluk ilişkisini sürdürmemiz gereken bir ülke. Ve bu ilişkide hiçbir zaman ABD ile ittifakımızın veya diğer ülkelerle ilişkimizde hesabı yapılan bir şey olmadı." dedi.

Al Sani, Katar'ın İran ile ilişkisini ABD ve diğer müttefiklerle bir iletişim aracı olarak kullandığını kaydederek, ABD ve İran'ı bir an önce nükleer anlaşmaya dönme konusunda uzlaşı sağlamaya teşvik ettiklerini belirtti.