Fransa'da Elysee Sarayı'nda tecavüz skandalı! Kadın askere tecavüz iddiası ülke gündemine oturdu! Macron ne yapacak?
Fransız basınında yer alan haberde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ev sahipliği yapan Elysee Sarayı'nda bir kadın askere sarayda bulunan bir erkek asker tarafından tecavüz edildiği belirtildi. Haberde ayrıca cinsel istismar mağduru askerin saraydan ayrı başka bir göreve atandığı ifade edildi.
Fransız basınındaki haberlere göre bir kadın asker, Elysee Sarayı'nda bir erkek asker tarafından tecavüze maruz kaldığı gerekçesiyle 1 Temmuz'da Paris'in 8. bölgesindeki karakola suç duyurusunda bulundu.
SARAYIN ODASINDA YAŞANDI
Tecavüze uğradığını öne süren asker suç duyurusunda, bunun sarayın bir odasında yaşandığını söyledi. Söz konusu odada gizli belge ve dosyaların bulunması nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı ve bunun üzerine 12 Temmuz'da soruşturma açıldı.
Soruşturmayı yürüten hakim, tecavüzle suçlanan askeri tanık statüsüne aldı.
MAĞDUR ASKER FARKLI BİR GÖREVE ATANDI
Elysee Sarayı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, devam eden soruşturmalar hakkında hiçbir zaman yorum yapılmadığı belirtildi.
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