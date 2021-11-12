Fransa’da Elysee Sarayı’nda tecavüz skandalı! Kadın askere tecavüz iddiası ülke gündemine oturdu! Macron ne yapacak?

Bu olayın yargıya ve yetkililere bildirilmesinin ardından gerekli önlemlerin alındığı, cinsel istismar mağduru askerin dinlendiği ve ona destek verildiği aktarılan açıklamada, bu askerin ayrıca saraydan ayrı başka bir göreve atandığı kaydedildi.

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