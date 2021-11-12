Kısmi kapanma kararı! 3 haftalık yeni kurallar! Hollanda artan vakaların önüne geçemiyor
Hollanda'da alınan son dakika kararına göre vakalardaki artış nedeniyle 3 haftalığına "kısmi kapanma"ya gidileceği duyuruldu. Açıklamada çok sayıda yeni kuralın getirildiği belirtilirken, çeşitli mekanların çalışma saatlerinde de düzenlemeye kararı alındı. İşte alıınan yeni kararlar...
Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için 3 haftalığına "kısmi kapanma"ya gidildiğini açıkladı.
Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı. Rutte, alınan ek önlemlere göre, 4 Aralık'a kadar "kısmi kapanma" uygulamasına geçileceğini söyledi.
MARKETLER 20.00'YE KADAR AÇIK
Önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ila 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi farklı etkinlikler ise sadece 06.00 ila 18.00 arası organize edilebilecek.
SİNEMALAR ZORUNLU KAPANIŞ SAATİ UYGULANMAYACAK
Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak. Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.
EVDEN ÇALIŞMAYA GEÇİLİYOR
Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.
YENİ KANUN TASARISI
Ayrıca hükümet "2G" (aşı veya iyileşme) kuralının yürürlüğe girmesine ve koronavirüs kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni kanun tasarısı için çalışma yapacak.
NE OLMUŞTU?
Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralını yeniden getirmiş, koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.
Hollanda'da 11 Kasım'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedilmişti.
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