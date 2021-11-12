Kısmi kapanma kararı! 3 haftalık yeni kurallar! Hollanda artan vakaların önüne geçemiyor

MARKETLER 20.00'YE KADAR AÇIK

Önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ila 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi farklı etkinlikler ise sadece 06.00 ila 18.00 arası organize edilebilecek.