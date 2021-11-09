Dünyanın gözü Glasgow’da! İklim hüsranı

İskoçya'nın Glasgow kentinde iklim krizine çözümler aramak amacıyla gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 26. İklim Konferansı (COP26), şu ana kadar beklenen sonuçlara ulaşamadı. Zirve sırasında değişim için ısrar eden uzmanlar, ciddi bir karşı direnişle karşılaşırken, dünyanın geleceği için bazı adımlar atmak durumunda olan ülkeler, ekonomik hesaplar nedeniyle bu adımları atmamakta diretiyor. Söz konusu durum nedeniyle, zirve sonunda açıklanacak sonuç bildirgesinin de umut kırıcı olduğu ifade ediliyor.

Taslaktaki en büyük sorun ise, fosil yakıtların geleceğiyle ilgili somut bir kararın yer almaması. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan ve sadece 850 kelimeden oluşan ilk taslak, çevrecileri oldukça rahatsız etti. Greenpeace yöneticisi Jennifer Morgan, taslağın zayıf olması tehlikesine dikkat çekti. Morgan, genelde bildirgelerin umut verici ve cesur şekilde başladığını ancak zirve sonunda sulandırıldığını anımsatarak, COP26 bildirgesinin şimdiden zayıf göründüğünü, bunun da zirvenin etkisinin sınırlı kalacağını gösterdiğini kaydetti.