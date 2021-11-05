4 askeri araçla PKK’ya mayın taşıdılar! Tel Rıfat’ta tuzaklamalar başladı

Terör örgütünün döşediği mayınların anti personel ve anti tank olduğu öğrenildi.

Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti.