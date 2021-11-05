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İngiltere’den İstanbul’a kalçasından yağ aldırmaya geldi cenazesi döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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İngiltere’den İstanbul’a kalçasından yağ aldırmaya geldi cenazesi döndü

İngiltere vatandaşı Diarra Akua Eunice Brown, yağ aldırmak için Eylül’de İstanbul’a geldi. Brown, Bahçelievler’de bulunan özel bir hastanede 22 Ekim 2021’de estetik cerrahı Ş.G.B. tarafından ameliyat edildi.

Ameliyattan sonra durumunda bir kötü giden bir şey gözlenmeyince ameliyatın ertesi günü taburcu olan Diarra Akua Eunice Brown, 25 Ekim'de pansuman için bir defa daha hastaneye gitti.

PANSUMAN YAPILIRKEN FENALAŞTI

Pansumanı doktor Ş.G.B. tarafından yapılırken bir anda fenalaşan Diarra Akua Eunice Brown, ertesi gün hayatını kaybetti.

ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Polis ölümün ardından soruşturma başlattı ve doktor Ş.G.B.'yi gözaltına aldı. Ş.G.B. ifadesinde, Brown'ın pansuman yaparken bir anda fenalaştığını ve daha sonra öldüğünü, buna neyin sebep olduğunu bilmediğini söyledi. Ş.G.B. ifadesinin ardından serbest kaldı. Brown'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından ülkesine gönderildi.

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