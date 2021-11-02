Meksika’da Ölüler Günü’nde korkunç kaza! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı

HER YERİ KIRILMIŞ

Adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi. Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.