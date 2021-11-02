Meksika’da Ölüler Günü’nde korkunç kaza! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı
DÜNYA İHA
Meksika’da Ölüler Günü faaliyetlerinde baş aşağı bağlı oldukları direğin çevresinde dönen dört kişiden biri ipin kopmasıyla hemen hemen 20 metre yükseklikten yere düştü.
Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Huaquechula kentinde geçen gün Ölüler Günü etkinlikleri esnasında dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.
20 METRE YÜKSEKLİKTEN ÇAKILDI
Etkinlikte baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1'i ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.
Yere çakılan adama ilk müdahale çevredeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
HER YERİ KIRILMIŞ
Adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi. Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.
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