Yunan televizyonunda Mike Pompeo’dan skandal Türkiye çağrısı: F-16 satılamaz

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ardından ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıklamış ve F-35 programından çıkarmıştı. Bunun üzerine, F-35'ler için ödenen paranın F-16'ların alımı ve modernizasyonu için kullanabileceği açıklanmıştı.