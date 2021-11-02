Yunan televizyonunda Mike Pompeo'dan skandal Türkiye çağrısı: F-16 satılamaz
İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen kritik zirvenin ardından ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması geldi. Yunan basınına konuşan Pompeo, Türkiye'ye F-16 satışının yapılmasının yasalara aykırı olduğunu iddia etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 talebinin ABD'de bir süreçten geçmesi gerektiğini söylemiş ve satışa olumlu baktığını ifade etmişti.
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ABD'de senatörlerin Başkan Joe Biden'a 'Türkiye'ye F-16 satmayın' talepleri her geçen gün yoğunlaşırken, benzer bir açıklama da Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, daha gelişmiş F-35'ler için yapılan bir anlaşmanın iptal edilmesinin ardından Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmanın, Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası'nın (CAATSA) ihlali olacağını söyledi.
Yunanistan'ın devlet televizyonuna konuşan Pompeo,"Hükümetimiz hiçbir zaman CAATSA'yı ihlal eden bir eylemde bulunmamalıdır. Hükümetin ABD yasalarına uyacağını umuyorum." dedi.
41 KONGRE ÜYESİNDEN BİR MEKTUP DAHA
Öte yandan ABD Kongresi'nin 41 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Türkiye'ye F-16'ların satılmaması yönünde bir mektup gönderdi.
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