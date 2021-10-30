Almanya Başbakanı Angela Merkel: Dünya Ticaret Örgütü kendini yenilemeli
İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde hitap eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, önümüzdeki dönemde yoksul ülkelere 175 milyon doz aşı bağışlayacaklarını belirterek, “Dünya Ticaret Örgütü kendini yenilemeli” mesajını verdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.
Merkel, önümüzdeki dönemde yoksul ülkelere 175 milyon doz aşı bağışlayacaklarını belirterek, dünya nüfusunun yüzde 40'ının yılsonuna kadar ve yüzde 70'inin gelecek yılın ortasına kadar aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.
"DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KENDİNİ YENİLEMELİ"
Dünya Ticaret Örgütü'nün yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu ve salgın sonrası ekonomin toparlanacağını ifade eden Merkel, "Dünya ekonomisi etkileşim halinde. Bunu enerji fiyatlarıyla ilgili sorularda ve bazen kesintiye uğrayan tedarik zincirlerinde de görüyoruz. G20 ülkelerinin, küresel çapta faaliyet gösteren büyük şirketlere 2023 yılından itibaren küresel asgari vergi getirilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Dünya Ticaret Örgütü değişen şartlara göre kendini yenilemeli" dedi.
İRAN'A MESAJ: "BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"
İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin önemine de dikkat çeken Merkel, "İran'ın müzakere masasına dönmesine güveniyoruz ancak zaman geçiyor ve İran'da uranyum zenginleştirmesi devam ediyor. Bu bizi çok endişelendiriyor. İran'ın nükleer olarak silahlanmasını önlemek için neler yapılabileceğini konuşmanın zamanı geldi" diyerek, tarafların bir an önce masaya oturması gerektiğini söyledi.
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