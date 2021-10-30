Almanya Başbakanı Angela Merkel: Dünya Ticaret Örgütü kendini yenilemeli

"DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KENDİNİ YENİLEMELİ"

Dünya Ticaret Örgütü'nün yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu ve salgın sonrası ekonomin toparlanacağını ifade eden Merkel, "Dünya ekonomisi etkileşim halinde. Bunu enerji fiyatlarıyla ilgili sorularda ve bazen kesintiye uğrayan tedarik zincirlerinde de görüyoruz. G20 ülkelerinin, küresel çapta faaliyet gösteren büyük şirketlere 2023 yılından itibaren küresel asgari vergi getirilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Dünya Ticaret Örgütü değişen şartlara göre kendini yenilemeli" dedi.