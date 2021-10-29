Türk SİHA'larının başarısı Fransa'yı fena rahatsız etti
Savaş terimini değiştiren SİHA alanında Türkiye'nin elinin güçlenmesi bazı devletleri iyice rahatsız etmiş durumda. Kendisini bir çok cephede kanıtlayan Türk SİHA'ları bir kez daha Avrupa'da gündem oldu. Bayraktar SİHA'nın Ukrayna'da kullanılmasından Almanya ve Rusya tedirgin olmuştu. Bu ülkelerin arından bir açıklama da Fransa cephesinden geldi.
Türk savunma sanayisinin en güçlü kozu olan Türk SİHA'ları operasyonel güçleriyle Avrupalı ülkelerin dikkatini çekmeye devam ederken durumdan "endişe" duyduklarını belirten açıklamalar peş peşe geliyor.
Ukrayna'da Bayraktar yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya ve Almanya'nın ardından Fransa'yı da rahatsız etti.
Euronews'te yer alan habere göre; Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'da ağır silahların kullanılmaya başlandığını, bunun da ateşkesle birlikte iyileşmekte olan ortama zarar verebileceğini söyledi.
"TB2 SİHA'DAN RAHATSIZIZ"
Bölgede çatışmaların yeniden artış göstermesinin kaygı verici olduğunu söyleyen Sözcü, "Minsk Anlaşması kapsamında yasaklanan ağır silahların kullanılmasından, özellikle de Ukrayna ordusu tarafından da belirtildiği gibi, Bayraktar tipi SİHA'ların kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.
UKRAYNA O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, salı günü Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.
ALMANYA DA DEVREYE GİRDİ
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Ukrayna'nın İHA kullanmasının Minsk Anlaşmasına aykırı olduğunu belirtmişti.
Bild gazetesine konuşan Sözcü, Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti.
Alman Dışişleri Sözcüsü tüm taraflara "gerilimi yatıştırma" çağrısında da bulunmuştu.
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