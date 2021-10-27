Ukrayna Türk SİHA'larını ilk kez kullandı! Donbas'ta ayrılıkçılar vuruldu
Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Avrupa'da etkisini göstermeye başladı. Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı ayrılıkçılara karşı kullandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada isabetli atışlar sayesinde Rusya yanlısı birliklerin vurulduğu belirtildi.
Donbas'ta devam eden Ukrayna-Rusya geriliminde sıcak gelişmeler yaşandı. Rusya yanlısı ayrılıkçıları takip eden Ukrayna, Bayraktar TB2 SİHA'yı ilk kez kullandı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Korgeneral Valeriy Zaluzhny'nin emriyle, orta irtifa uzun dayanıklılık keşif ve muharebe kullanımı insansız hava aracı Bayraktar, ilk kez saldırı görevinde kullanıldı" denildi.
Saldırı, Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların obüsler ateşleyerek iki Ukrayna askerinin ölümüne yol açmasının ardından geldi. Kiev yönetimi, ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2'yi sahaya sürdü.
Resmi açıklamaya göre, Bayraktar SİHA sıcak bölgedeki temas hattını geçmedi ve bir silahı güdümlü bomba ile Rus sistemlerini imha etti.
Saldırıdan sonra, Ukrayna pozisyonlarına yönelik bombardıman durdu.
UKRAYNA'DAKİ RUS AYRILIKÇILAR KİM?
Ukrayna'da Rus kökenli nüfusun yoğun bulunduğu Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgelerinde Şubat 2014'te ayrılıkçı gruplar ağır silahlarla hükümet yanlısı birliklere saldırdı. Ukrayna ordusundan bazı silahları ele geçiren ayrılıkçılar, Kiev yönetimine göre, önemli silah ve mühimmat desteğini Rusya'dan gördü.
Ayrılıkçılar sözde halk oylamalarıyla 11 Mayıs 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturdu.
Kiev yönetiminin kontrolünü kaybettiği Rusya-Ukrayna sınırından Rus askeri araçlar ve ağır silahlar Donbas'a girdi. Rusya'nın inkar ettiği bu durum, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği ve Teşkilatı'nın raporlarında da yer aldı. Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetks ve Lugansk bölgeleriyle Kiev ordusunun kontrolündeki bölge arasında cephe hattı oluştu. Geçen 7 yıl içinde temas hattında zaman zaman çatışmalar yaşandı ve iki taraftan da can kayıpları oldu.
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