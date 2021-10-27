Texas’ta kan donduran olay! Ölü kardeşleriyle 1 sene aynı evde kaldılar

1 YIL KARDEŞLERİNİN CESEDİYLE YAŞADILAR

İskeleti bulunan çocuğun otopsi işlemini gerçekleştiren adli tıp yetkilileri ölüm sebebinin 'ev içi şiddet ve sert cisimle yaralanma' olduğunu tespit etti. 9 yaşında vahşice bir cinayete kurban giden talihsiz çocuğun 15 yaşındaki ağabeyi pazar günü polisi arayarak kardeşinin bir yıl önce öldüğünün ve o zamandan beri evde yanlarında olduğunu söyledi.

Daireye gelen yetkililer çocuğun kalıntılarını 7, 10 ve 15 yaşındaki kardeşleriyle birlikte buldular. 15 yaşındaki ağabey polise ailelerinin aylardır eve uğramadığını anlattı.

Polisler çocukların birbirlerine destek olarak hayatta kalmaya çalıştıklarını, en büyük kardeşin diğer kardeşlerine baktığını açıkladı.

BİR BAŞLARINA BIRAKILDILAR

Çocukların bir başlarına bırakıldıkları daire elektriklerin kesik olduğu ve bir komşularının çocuklara telefon şarjı konusunda yardım ettiği ve yiyecek verdiği ortaya çıktı.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETTİ

7 ve 10 yaşındaki kardeşlerin yetersiz beslenme yüzünden sağlık sorunu yaşadığı ve vücutlarında yaralanma izlerinin olduğunu anlayan yetkililer tüm kardeşleri hastaneye götürerek tedavi almalarını sağladı.

1 BUÇUK YILDIR OKULA GİTMİYORLAR

Çocukların son olarak 2020 yılının mayıs ayında okula gittiğini söyleyen yetkililer okulun sonrasında aileye ve çocuklara ulaşamadığı aktardı.

NASIL BU KADAR UZUN SÜRE SAKLI KALDI?

Soruşturmayı yürüten polisler neden evin bulunduğu sitede hiç kimsenin çocukların başına gelenlerden haberi olmadığını ve olayın nasıl bu kadar uzun süre saklı kaldığını araştırıyor.

Tutuklanan anne Gloria Y Williams ve erkek arkadaşı Bryan W Coulter kefalet hakları olmadan tutuldukları cezaevinde yargıç önüne çıkarılmayı bekliyor.