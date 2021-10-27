Annesini ve teyzesini öldüren adam mahkemede miyavladı!
Arjantin'de annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan ve kendisini kedi sanan İsrailli Gilad Gil Pereg, çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlayınca salondan atıldı.
MİYAVLAMAYI KESMEYİNCE MAHKEMEDEN ÇIKARILDI
Hakim karşısına çıkarılan Pereg, mahkemenin başlamasıyla miyavlamaya başladı.
Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen ve miyavlamayı da kesmeyen Pereg, hakimin emriyle mahkeme salonundan çıkarıldı.
3 KASIM'DA KARAR AÇIKLANACAK
Halk arasından seçilen 12 kişilik jüriden oluşan mahkemenin, adli tıp raporunu ve delilleri inceleyip tanıkları dinledikten sonra Pereg'in suçlu olup olmadığına, gelecek duruşma tarihine (3 Kasım) kadar karar vermesi bekleniyor.
AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL
Yakalanmasının ardından Pereg ile görüşen adlı tıp psikiyatristi Mariano Castex'in raporunda, Pereg'in aklı dengesinin yerinde olmadığı yer alıyor.
İKİ KADININ CESEDİ EVİNDE BULUNMUŞTU
Pereg'in annesi Phyria Saroussy ve teyzesi Lily Pereg kendisini ziyaret etmek için 12 Ocak 2019'da Mendoza'ya gelmiş ve son olarak Pereg'in yaşadığı adreste görülmüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM duyurdu! DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? 2021 DGS ek üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 ilk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ayın kaçında? MEB takvimi!
- Son dakika: Bitcoin neden düşüyor? 27 Ekim kripto paralar neden düşüyor, yükselecek mi? Son durum...
- Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 29 Ekim Cuma günü okul var mı?
- Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı
- Yasaklar geri gelecek mi? 27 Ekim Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar gelecek mi?
- GSB sözlü mülakat tarihi heyecanla bekleniyor! Resmi açıklama geldi mi? 2021 GSB mülakatları ne zaman yapılacak?
- Lise 11. ve 12. sınıf Kazanım Değerlendirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kazanım testleri cevapları...
- Öğrenciye 600 TL ödeme yapılacak! VGM burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? Shiba Robinhood listelenecek mi, açıklandı mı?
- Şart aranmaksızın personel alımı yapılacak! Kızılay KPSS'siz personel alımı detayları belli oldu! İşte başvuru şartları...
- 27 Ekim sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri nereden, nasıl sorgulanır?