Annesini ve teyzesini öldüren adam mahkemede miyavladı!

İKİ KADININ CESEDİ EVİNDE BULUNMUŞTU

Pereg'in annesi Phyria Saroussy ve teyzesi Lily Pereg kendisini ziyaret etmek için 12 Ocak 2019'da Mendoza'ya gelmiş ve son olarak Pereg'in yaşadığı adreste görülmüştü.