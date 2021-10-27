Son dakika: DSÖ'den COVID-19 aşılarına ilişkin tüm ülkelere flaş çağrı!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, örgüt üyesi 194 ülkeye uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Covid-19 aşısı kanıtı" istememeleri ve DSÖ'nün acil kullanımına onay verdiği yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılarını tanımaları çağrısında bulundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Covid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.
Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghrebreyesus başkanlığında Acil Durum Komitesinin dokuzuncu toplantısı 22 Ekim'de örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle yapılmıştı.
Komite'nin aldığı tavsiye kararları gecikmeli olarak yayımlandı.
Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının "dünya genelinde halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği" ve "koordineli uluslararası bir müdahale gerektiren olağanüstü bir durum" olduğuna oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.
Açıklamada, Covid-19 salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'nun (PHEIC)" devamına karar verildiği belirtildi.
Acil Durum Komitesinin tavsiye kararlarında ise DSÖ üyesi 194 ülkeye, uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Covid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu. Buna gerekçe olarak da Covid-19 aşılarına "sınırlı küresel erişim" ve "aşıların adaletsiz dağılımı" gösterildi.
"DSÖ'NÜN ONAY VERDİĞİ AŞILARI TANIYIN"
Komite, uluslararası seyahati kolaylaştırmak için "risk temelli" bir yaklaşıma devam edilmesi ve alınan seyahat önlemleri hakkında DSÖ ile bilgi paylaşılması için ülkelere çağrı yaptı
Komite, ayrıca, DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun (SAGE) tavsiyesiyle örgütün acil kullanımına onay verdiği Covid-19 aşılarını tanımaları için tüm ülkelere çağrıda bulundu.
Acil Durum Komitesi, 16 Ocak 2021'de de Covid-19 salgını nedeniyle "küresel acil durumun" devamı ve uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.
DSÖ HANGİ AŞILARA ONAY VERDİ?
DSÖ, ilk olarak 31 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.
Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.
Örgütten bugün yapılan açıklamada da Covid-19 karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına 24 saat içinde onay verilebileceği bildirilmişti.
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