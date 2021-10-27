Son dakika: DSÖ’den COVID-19 aşılarına ilişkin tüm ülkelere flaş çağrı!

"DSÖ'NÜN ONAY VERDİĞİ AŞILARI TANIYIN"

Komite, uluslararası seyahati kolaylaştırmak için "risk temelli" bir yaklaşıma devam edilmesi ve alınan seyahat önlemleri hakkında DSÖ ile bilgi paylaşılması için ülkelere çağrı yaptı