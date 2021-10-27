Almanya’da Angela Merkel yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek

SIĞINMACI KRİZİNE YÖNELİK ÖVGÜ

2015 yılındaki sığınmacı krizinde aldığı cesur karar nedeniyle Merkel'i öven Steinmeier, "Ancak her şeyden önce vatandaşlarımızın güvenini kazandınız. Bu, önce kendine yeniden güvenmeyi öğrenmek zorunda kalan bir ülkede kolay bir iş değil. Suriye'den gelen mültecilerin bize sığındığı dönemde, sadece kendi ülkeniz için değil, Avrupa için de sorumluluk alma cesaretinizden dolayı kişisel olarak da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ HÜKÜMET KURULUNA KADAR GÖREVDE KALACAK

Almanya'da seçimlerin ardından Federal Meclis'in toplantısı sonrası başbakan ve diğer federal bakanların görev süresi de resmi olarak sona ermiş oluyor. Ancak Cumhurbaşkanı, anayasanın ilgili maddesi uyarınca ülkede yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin görev yapmasını tavsiye ediyor.