Almanlar ucuz yakıt kuyruğunda! Bir bidon benzin için Çekya'ya gidiyorlar
Dünyanın en gelişmiş ülkelerini barındıran Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizi yaşanıyor. İngiltere'de başlayan akaryakıt krizinin ardından Avrupa'daki enerji sıkıntısı ülkeleri endişelendiriyor. Almanya'daki yüksek yakıt fiyatları, Almanları Avusturya ve Çekya sınırlarına yakın benzin istasyonlarına yönlendiriyor.
Enerji ve akaryakıt sektöründe Avrupa'da kabus yaşanıyor. İngiltere'de başlayan akaryakıt krizinin ardından Avrupa'daki enerji sıkıntısı ülkeleri endişelendiriyor.
Fransa'da 1,53 euro ile rekor kıran akaryakıt fiyatlarından sonra sınıra yakın bölgelerdeki Almanlar da komşu ülkelerden yakıt alışverişlerini yapmaya başladı.
ÇEKYA İSTASYONLARINDA KUYRUK
Almanya'da benzin ve motorin fiyatları 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yükselen fiyatlar, Alman sürücüleri Çekya sınırına yakın olan Çek benzin istasyonlarına yöneltiyor.
ARAÇLAR DAKİKALARCA BEKLİYOR
Uzun kuyrukların oluştuğu Çek akaryakıt istasyonlarında bir sürücünün yakıtı alıp, kasada ödeme yapması toplamda 40 dakika sürüyor.
Almanya şoförler organizasyonu olan Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından yapılan açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.555 euro (yaklaşık 16.90 Türk lirası) olduğu kaydedildi.
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