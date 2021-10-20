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Rus medya kuruluşu Sputnik'in ikiyüzlülüğü! Türkiye'ye gelince "terör örgütü" Rusya'ya gidince "heyet"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Rus medya kuruluşu Sputnik’in ikiyüzlülüğü! Türkiye’ye gelince terör örgütü Rusya’ya gidince heyet

Haberlerinde Taliban için 'terör örgütü' uyarısı yapan ve Taliban heyetinin Türkiye ziyaretinde de sık sık bu notu düşen Rus medya kuruluşu Sputnik, söz konusu Rusya olunca aynı ifadeyi kullanmadı. Taliban heyetinin Moskova'ya ziyaretini yorumsuz bir şekilde 'terör örgütü' demeden paylaştılar.

Rusya hükümetine bağlı Rossiya Segodnya tarafından kurulan Moskova merkezli medya kuruluşu Sputnik, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Taliban için haberlerinde "Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü" notunu düşmeye başladı.

TÜRKİYE'YE GELİNCE TERÖR ÖRGÜTÜ
Bu notu, Taliban heyetinin geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye yaptığı ziyarette de sık sık kullandı.

MOSKOVA ZİYARETİNİ YORUMSUZ VERDİ
Sputnik, Taliban heyetinin Rusya ziyaretinde ise "terör örgütü" ifadesini kullanmadı.

Paylaşımlarında "Taliban heyeti, Afganistan konulu görüşme için Moskova'da" diyerek yoruma ve nota yer vermedi.

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