İngilizlerin Türkiye endişesi! The Economist açık açık yazdı: Atom bombası yapabilirler

Avustralya; ABD, İngiltere, Fransa, Hindistan, Rusya ve Çin'in ardından dünya üzerinde nükleer (yakıtla çalışan) denizaltı kullanabilen 7. ülke olacak. Ama bu girişim, Avrupalı müttefikler ve özellikle de kendisinden gizli yürütülen Fransa için kötü haber anlamına geliyor.

Tüm bunlara rağmen, yeni kurulan AUKUS paktındaki en göze batan şey şüphesiz ki 'Nükleer Denizaltı Anlaşması'. Zira, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı, AUKUS'u 'On yıllardan beri savunma kabiliyeti üzerine uluslararası iş birliği alanında yapılan en önemli anlaşma' olarak betimliyor.