Türk düşmanları aynı kareyi kullandı! Akılalmaz suçlamalar
Son dakika haberine göre: Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sürekli olarak farklı ülkelerle anlaşma yaparak yanına çekmeye çalışan Yunanistan'daki üçlü zirvede Sisi, Miçotakis ve Anastasiadis bir araya geldi. Yunan Başbakan doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Yunan medyası, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının arttığı dönemde gerçekleşen zirvenin zamanlamasına vurgu yapıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır'ın darbeyle işbaşına gelen lideri Abdulfettah Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin lideri Nikos Anastasiadis ile Maksimos Sarayı'nda bir araya geldi.
Atina'daki ilk randevu, Miçotakis ve Sisi arasındaydı.
Sisi ile buluşmasında Türkiye'yi suçlayarak Ankara'nın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir rol üstlendiğini ileri süren Yunan Başbakan Miçotakis, özellikle savunma ve enerji alanlarındaki işbirliğini görüşeceklerini söyledi.
Yunan medyası, Miçotakis'in Sisi'ye Türkiye'nin bölgedeki son hamlelerine dair bilgi vereceğini kaydediyor. Haberlerde ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının arttığı dönemde gerçekleşen zirvenin zamanlamasına vurgu yapılıyor.
Atina'da bugün öğle saatlerinde bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Yunan medyasının neredeyse tamamı Miçotakis ve Sisi'nin Maksimos merdivenlerinde el sıkıştığı fotoğrafı kullanıp benzer başlıkları kullandı. CNN Yunanistan ise, 'Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs'tan Ankara'ya üçlü mesaj-Enerjide işbirliği odak noktası' başlığıyla haberi sayfasına taşıdı.
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in kiraladığı araştırma gemisi Nautical Geo'nun hem Girit çevresi hem de Kıbrıs açıklarında Türk deniz sahasına girme teşebbüsü, Eylül ayı sonundan itibaren Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yeniden yükseltti. Türk savaş gemileri, birkaç kez Nautical Geo'nun önünü kesti, Atina yönetimi Ankara'yı Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.
DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS'TAN FLAŞ TÜRKİYE İTİRAFI!
Türkiye karşıtı söylemlerini artıran, hem Fransa ile hem de ABD ile savunma sanayi anlaşmaları ve işbirliklerine imza atan Yunanistan'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.
Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı Senatör Bob Menendez'in Türkiye karşıtı tutumunu değerlendirdi.
"KENDİ SİLAHLARINI GELİŞTİRİYORLAR"
Dendias, "Senatör Menendez, Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Öte yandan ABD yönetimindeki bazı yetkililer, hedeflerinin Türkiye'yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşımın modası geçti. Türkiye, son teknoloji NATO dışı silahlar satın alıyor, Batı'dan bağımsız nükleer reaktör inşa ediyor, Suriye ve Libya'da müttefik olmayan güçlerle işbirliği yapıyor. Günümüzün Türkiye'si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO'ya 1952'de katılan ülke değil" ifadesini kullandı.
"AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ KARŞIMIZA ALMAK DEĞİL"
Dendias, "ABD ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye'ye karşı değil. Elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa. Genişlemeci, Neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var: Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi" dedi.
Dendias ayrıca, Yunanistan'ın Türkiye'yi karşısına almak ya da onu uzaklaştırmak gibi bir amacı olmadığını da dile getirdi.
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