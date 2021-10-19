Dünya basını korkuyla Kuzey Kore’yi izliyor! Japonya sınırında füze denemesi

Seul kısa süre önce denizaltından fırlatılan bir füzeyi tanıttı ve bu hafta Güney Kore'de düzenlenen savunma fuarının şimdiye kadarkilerin en büyüğü olduğu söyleniyor. Ayrıca yakında uzaya kendi roketini fırlatacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN