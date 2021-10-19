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Dünya basını korkuyla Kuzey Kore'yi izliyor! Japonya sınırında füze denemesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Dünya basını korkuyla Kuzey Kore’yi izliyor! Japonya sınırında füze denemesi

Kuzey Kore balistik füze denemelerine devam ediyor. Dünya basınında 'çılgın Kim' olarak anılan Kim Jong-un Japonya açıklarında 2 füze denemesi yaptı. Yakın bölgede deprem hissi yaratırken uluslararası ajanslar korku dolu gözlerle televizyon izleyen insanların görüntülerini paylaştı. İşte dünyayı sallayan kareler.

Uluslararası haber ajansları Kuzey Kore'nin füze denemelerinin etkilerini anbean takip ediyor. Basında büyük yankı uyandıran balistik füze denemeleri Japonya halkını tedirgin etti. Japonya'nın yeni başbakanı seçim gezisini iptal ederken, denize düşen füzeler gizli servislerin buluşacağı güne denk geldi.

KORKU DOLU GÖRÜNTÜLER

Kuzey Kore Japonya açıklarına en az iki balistik füze fırlattı, uluslararası haber ajansları deprem etkisi yaratan füzeleri 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu.

Güney Kore ve Japonya, peş peşe yaptıkları açıklamalarla önce Kuzey Kore'nin bilinmeyen bir cisim ateşlediğini ilan ettiler. Kısa süre sonra füzelerin detayları ortaya çıktı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerden birinin Kuzey Kore'nin doğusundan, Pyongyang'ın genellikle denizaltı üssü olarak kullandığı Sinpo limanından fırlatıldığını belirtiyor.

Güney Kore medyasından JoongAng Ilbo gazetesi, askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde ikinci füzenin Kuzey Kore'ye ait bir denizaltıdan fırlatıldığını yazdı.

Japon Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi'ne inen füzeler, Japonya'daki televizyonların canlı yayına geçmesine neden oldu. Associated Press (AP) haber ajansı, TV karşısında korkuyla haberleri izleyen insanların fotoğraflarını servis etti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Yonhap haber ajansı, Pyongyang'ın füze testinin, Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk geldiğini bildirdi.

İlk füzenin yerel saatle 10.07'de ateşlendiği deneme ayrıca, Japonya'nın yeni başbakanı Fumio Kishida'nın seçim kampanyasına başladığı güne rastladı ve program iptal etti.

Kuzey Kore'nin testleri beklendiği gibi dünyada ilk haber oldu, CNN'den Al Jazeera ve BBC'ye manşetten verilen gelişme İngiliz basını tarafından 'Füze Paniği' başlıklarıyla duyuruldu.

Son haftalarda Pyongyang yönetimi, hipersonik ve uzun menzilli seyir füzeleri ile uçaksavar silahları olduğunu iddia ettiği ekipmanlar üzerinde bir dizi deneme gerçekleştirdi.

Bu testlerden bazıları katı uluslararası yaptırımları ihlâl ediyor. Kuzey Kore'nin nükleer silahların yanı sıra balistik füze denemeleri gerçekleştirmesi de Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmış durumda.

İki balistik füze fırlatıldığını kaydedip testleri 'çok üzücü' olarak niteleyen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bilgisini verdi.

Güney Kore kendi silahlarını geliştirirken Kuzey Kore de füze denemelerine devam ediyor. İki ülkeyi izleyen uzmanlara göre bu durum, Kore yarımadasında silahlanma yarışına dönüşmüş halde.

Seul kısa süre önce denizaltından fırlatılan bir füzeyi tanıttı ve bu hafta Güney Kore'de düzenlenen savunma fuarının şimdiye kadarkilerin en büyüğü olduğu söyleniyor. Ayrıca yakında uzaya kendi roketini fırlatacak.

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