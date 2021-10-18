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Çin'den hipersonik füze açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Çin’den hipersonik füze açıklaması

Çin, hafta sonu Financial Times gazetesinde yayımlanan, hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddialara yanıt verdi. Haberde füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Sözcü Cao, denemesi yapılanın "hipersonik füze" değil yeniden kullanılabilir özellikteki "uzay aracı" olduğunu belirtti.

ÇİN'DEN "BARIŞ" MESAJI

Dünyada pek çok şirketin benzer denemeler yaptığına dikkati çeken Cao, "Çin, uzayın insanlığın yararı doğrultusunda barışçıl kullanımı için diğer ülkelerle birlikte çalışmayı sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Financial Times gazetesi, önceki gün yayımladığı haberde, adının açıklanmasını istemeyen 5 kaynağın tanıklığına dayanarak, Çin'in temmuzda hipersonik füze testi yaptığını iddia etmişti.

Haberde füzenin Alçak Dünya Yörüngesi'ne kadar çıktığı fakat ufak bir sapmayla hedefini ıskaladığı ileri sürülmüştü.

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