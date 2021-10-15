15 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Afganistan'da cuma namazı öncesi camiye bombalı saldırı!

Son dakika: Afganistan'da cuma namazı öncesi camiye bombalı saldırı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2021 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
ABONE OL
Son dakika: Afganistan’da cuma namazı öncesi camiye bombalı saldırı!

Son dakika haberleri... Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'da geçtiğimiz hafta cuma günü yine camiye bombalı saldırı düzenlenmiş ve ölü yaralı sayısı 100'ü aşmıştı.

Detaylar gelecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA