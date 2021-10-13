Son dakika: Norveç’in Kongsberg kentinde saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika | Norveç’in Kongsberg kentinde oklu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilirken, polisin saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.
SON DAKİKA: Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.
OKLU SALDIRI
Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti.
Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadakatsiz Nil kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Nil nereli, Instagram hesabı ne? İşte biyografisi...
- 0 faiz imkanının yanında 15 bin TL indirim! Sıfır otomobil almak isteyenlere fırsat! FİAT, Opel, Dacia...
- Bilim Kurulu toplantısı kararları belli oldu mu? Kısıtlamalar geri gelecek mi? Yüz yüze eğitim, aşı...
- ÖSYM 2022 sınav takvimi belli oldu mu? YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 13 Ekim MPİ Şans Topu bilet sonucu sorgulama ekranı! 13 Ekim Şans Topu bilet sonuçları açıklandı mı? İşte kazanan rakamlar...
- SSK, Bağ-kur emeklisine 3'lü kazanç! Gelir bayram havası estirecek! İntibak'tan maaşlara kadar...
- Reytingleri alabora edecek! Üç Kuruş dizinde Çukur esintisi! Yayınlanma tarihi ise...
- Büyük final yaklaşıyor! La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Netflix LCDP 5. kısım final tarihi!
- Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? MB Ekim ayı faiz kararını ayın kaçında açıklayacak?
- KYK bursu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Altın fiyatları için kritik gün! Yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı alın fiyatı!
- gsb.gov.tr: GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlikçi alımı sözlü sınav ne zaman?