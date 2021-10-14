ABD’de gıda fiyatları yükseliyor! Artış enflasyonu yukarı çekti

"SALGIN AZALDIKÇA ENFLASYON ILIMLI HALE GELECEK"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, yüksek enflasyonun, küresel tedarik zincirlerini daha da karıştırarak geniş tabanlı sıkıntılara ve daha yüksek fiyatlara neden olan Kovid-19 salgının Delta varyantının sonucu olduğunu söyledi.

Daha fazla insanın hastalanmasıyla salgının iş gücü piyasasında bozulmaya neden olduğuna işaret eden Zandi, bu durumun daha yüksek işçi maliyetine, çalışan eksikliğine ve dolayısıyla daha yüksek fiyatlara neden olduğunu anlattı.