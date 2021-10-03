İngiltere yeni tır şoförlerine geçici vize verecek! Yakıt krizi sonrasında son dakika kararı! Yılda 40 bin sterlin kazanacaklar

RAFLAR DA BOŞALDI

Brexit sonrasında gıda ve petrol tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar market raflarına ve petrol istasyonlarına da yansımıştı. Süper market rafları boşalır ve yerine ürünler aynı hızda geri konamazken yılbaşı arefesinde yaşanabilecek olası sorunlar halkı endişeye sürükledi.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kamyon ve tır sürücüleri için başvurularla ilgili herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Başvurular için İngiliz Büyükelçiliği'nden yapılacak duyuruları takip etmek gerekiyor.