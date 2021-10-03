İngiltere yeni tır şoförlerine geçici vize verecek! Yakıt krizi sonrasında son dakika kararı! Yılda 40 bin sterlin kazanacaklar
İngiltere hükümeti tarafından yapılan son dakika açıklamasında Londra’da ve ülkenin güneydoğusunda yakıt tedariğinde yaşanan kriz nedeniyle kamyon şoförleri için acil durum vize programını genişlettiğini duyuruldu. Bu kapsamda bin 500 kamyon şoförüne Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere geçici vize verilecek. İngiltere'de kamyon tır şoförü başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açtı.
GEÇİCİ VİZE VERİLECEK
2022'YE KADAR GEÇERLİ OLACAK
Cuma günü yapılan açıklamada hükümet, yaklaşık 5 bin yabancı kamyon şoförünün geçici vizeyle daha önce planlandığı gibi yılbaşı arefesinde değil 2022'ye kadar geçerli olacağı açıklamıştı.
Sürenin kısalığı yabancı şoförler için yeterince cazip olmaması nedeniyle fazlasıyla eleştirilmişti.
ŞUBAT SONUNA KADAR KALABİLECEKLER
Hükümet, petrol taşımacılığı yapan 300 şoförün bir an önce Birleşik Krallık'a gelip Mart ayına kadar kalabileceğini açıkladı. Gıda taşımacılığı yapan yabancı 4 bin 700 kamyon şoförü ise Ekim ayından Şubat sonuna kadar ülkede kalma hakkına sahip olacak.
Sorunun çözümü için 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker de, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.
RAFLAR DA BOŞALDI
Brexit sonrasında gıda ve petrol tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar market raflarına ve petrol istasyonlarına da yansımıştı. Süper market rafları boşalır ve yerine ürünler aynı hızda geri konamazken yılbaşı arefesinde yaşanabilecek olası sorunlar halkı endişeye sürükledi.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Kamyon ve tır sürücüleri için başvurularla ilgili herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Başvurular için İngiliz Büyükelçiliği'nden yapılacak duyuruları takip etmek gerekiyor.
MAAŞLAR NE KADAR?
Son bir yıllda ağır vasıta şoförlerinin maaşlarının yüzde 30 artışla yıllık 40 bin sterline çıktığını, şirketlerin ekstra bonus da ödediğini belirtiliyor.
Tüm sektörlerde çalışan sıkıntısı yaşandığını belirtilen İngiltere'de en fazla etkilenen sektörlerin nakliye ile lojistik, özellikle kamyon şoförü istihdamı noktasında büyük sıkıntı yaşanıyor.
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