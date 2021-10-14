Batı’daki sapık papazlar korku saçıyor! Biri daha yakalandı

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Chilliwack kentindeki bir papaz, çocuk pornografisi suçundan 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Global News'in haberine göre, Chilliwack kentindeki Main Street Kilisesi'nin kurucusu, yöneticisi ve aynı zamanda da papazı olan Johannes Vermeer, çocuk pornografisi, çocuk pornografisine sahip olmak ve iki çocuk pornografisine erişimden suçlu bulundu.