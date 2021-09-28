Son dakika: İngiliz hükümetinden yakıt sorunu için askeri tanker adımı

BP, petrol istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını duyurdu, yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin yüzde 50'si ila yüzde 90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi.

Yakında geri kalan istasyonlarda da stokların tükenmesi bekleniyor.

Gelişmeler, İngiltere'nin ikinci bir " hoşnutsuzluk kışına " girebileceğine dair korkuları artırırken, Noel zamanında rafların normalden daha boş olabileceğine dair uyarılar geldi.

Hükümet, çözüm için yaklaşık 5 bin şoföre geçici vize verilmesi kararı aldı ancak muhalefet bu kararın yeterli olmadığını savunuyor.