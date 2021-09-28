Son dakika: İngiliz hükümetinden yakıt sorunu için askeri tanker adımı
Son dakika haberleri... İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceğini açıkladı.
İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, ülkede benzin krizi patlak verdi.
Guardian gazetesinin haberine göre askerin benzin tedariki için devreye gireceği Escalin Operasyonu adı altında bir plan uygulanacak.
BP, petrol istasyonlarının üçte birinde iki ana tip yakıtın kalmadığını duyurdu, yaklaşık 5.500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin yüzde 50'si ila yüzde 90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi.
Yakında geri kalan istasyonlarda da stokların tükenmesi bekleniyor.
Gelişmeler, İngiltere'nin ikinci bir " hoşnutsuzluk kışına " girebileceğine dair korkuları artırırken, Noel zamanında rafların normalden daha boş olabileceğine dair uyarılar geldi.
Hükümet, çözüm için yaklaşık 5 bin şoföre geçici vize verilmesi kararı aldı ancak muhalefet bu kararın yeterli olmadığını savunuyor.
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