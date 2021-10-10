Son dakika! Tataristan’da uçak düştü: 16 ölü

Son dakika haberine göre, içinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat olan L-410 tipi uçak, Rusya'nın Minzele şehrinde düştü. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı, uçaktan 7 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

16 ÖLÜ

Tataristan'da düşen uçakta 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ön verilere göre uçak, havalimanından kalktıktan hemen sonra düştü. Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde bir L-410 hafif motorlu uçağın düştüğünü söyledi. Açıklamada itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine gittiği bildirildi.

Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı daha sonra 20 paraşütçü ve iki mürettebat üyesinin uçakta olduğunu doğruladı. Diğer kaynaklar, uçakta 23 kişinin olduğunu öne sürüyor. Açıklamada ayrıca yedi yolcunun kurtarıldığı bildirildi.