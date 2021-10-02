İngiltere'de değişmeyen tablo! Akaryakıt kuyrukları devam ediyor
Son dakika haberleri... İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor.
Başkent Londra'da sürücülerin bazı akaryakıt istasyonlarında sıraya girdiği görülürken bazılarında ise akaryakıt kalmadığı dikkati çekti.
Sıra bekledikten sonra AA muhabirine konuşan bir sürücü, ülkede yaşanan akaryakıt krizini "akıl almaz" olarak tanımladı.
Öte yandan, aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.
Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliğinden yapılan açıklamada, geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam edebileceği bildirildi.
İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.
Açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alp Er Tunga öldü mü destanı nedir? Alp Er Tunga kimdir, mezarı nerede? Alp Er Tunga hakkında bilgiler
- YSK 48 şehre memur alımı ilanı yayınlandı! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı başvuru ne zaman? Şartlar belli oldu!
- Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda?
- Okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek?
- POMEM sonuçları için heyecan dorukta! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA duyurular!
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- VGM burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 VGM ortaöğretim ve yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD son depremler açıklaması! Nerede deprem oldu?
- YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
- A101 2 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta sonu hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!