İngiltere’de değişmeyen tablo! Akaryakıt kuyrukları devam ediyor

İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.