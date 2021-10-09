Belçika’da cami düşmanlığı! Müslüman toplum hedefte

Belçika camilere resmi ruhsat verilmesini zorlaştıran yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Flaman Bölgesi Hükümeti, ister Türkiye'den atanmış olsun, isterse Belçikalı olsun imamlara Türkiye'nin maaş ödemesi yasaklayacak.

CAMİLERE YARDIMLARI SINIRLANDIRACAK

Flaman hükümeti camilere yurtdışından mali kaynak sağlanması ile yardımları da sınırlandıracağını açıkladı. Yeni düzenleme ile ibadethane ruhsatı için 4 yıl bekleme koşulu getirilecek. Toplumda ayrımcılığı, nefreti veya şiddeti teşvik etmekle suçlanan camilerin de ruhsatı iptal edilecek.

MÜSLÜMAN DİN İŞLERİ KONSEYİ'NE İNCELEME BAŞLATILDI

Düzenlemede, Belçikalı Müslümanların bin euronun üstündeki bağışlarının kayıt altına alınması da planlanıyor. Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne ise Müslüman Din İşleri Konseyi hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

CAMİLERDE GENELLİKLE TÜRKİYE'DEN ATANAN İMAMLAR GÖREVLİ

Belçika'da nüfusun yüzde 10'nuna yakınını Müslümanlar oluşturuyor. Camilerin 62'sinde Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı ve çoğunlukla Türkiye'den atanan imamlar görev yapıyor. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği "ayrımcılık" kaygısına dikkati çekti.

Açıklamada, Türk toplumunun ibadetlerine hizmet veren cami derneklerinin ülkede dinin radikalleşmesini önlemeye yönelik katkı sağladığının altı çizildi.

2013'TEN BERİ 1 CAMİYE RUHSAT

Flaman hükümeti, 2013'ten bu yana sadece bir camiye ruhsat verdi. Bölgedeki toplam 160 camiden sadece 26'sı resmi makamlarca tanınırken 50 caminin başvurusu da beklemede.

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