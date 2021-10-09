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Suudi Arabistan'dan son dakika Umre ve Hac açıklaması! Umre'ye gitmek için aşı şart mı? Kaç doz aşı yaptırılmalı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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Suudi Arabistan’dan son dakika Umre ve Hac açıklaması! Umre’ye gitmek için aşı şart mı? Kaç doz aşı yaptırılmalı?

Suudi Arabistan yönetimi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 10 Ekim'den itibaren sadece 2 doz koronavirüs aşısı olan kişilere umre ve ibadet izni verileceği duyuruldu. Umre'ye gitmek için kaç doz aşı şart? Umre ve hac için koronavirüs aşısı olmak gerekir mi? İşte detaylar...

Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren, sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.

SADECE İKİ DOZ AŞI OLANLARA İZİN VERİLECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

48 SAAT ÖNCE OLMASI GEREKİYOR

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

SÜREKLİ DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULUYOR

Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

2 MİLYON KİŞİ KABUL EDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan’dan flaş umre kararı

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