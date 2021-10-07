DSÖ’den Kovid-19 aşı üreticilerine çağrı! Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açıkladı

Ghebreyesus, DSÖ'nün eylül sonuna kadar tüm ülkelerin nüfusunun yüzde 10'unun aşılanması hedefini hatırlattı ve "Şimdiye kadar 58 ülke bu hedefi gerçekleştirebildi." diye konuştu.

DSÖ'DEN "ADİL DAĞITIM" ÇAĞRISI

DSÖ'nün, bu yıl sonuna kadar tüm ülke nüfuslarının yüzde 40'ının, 2022 ortasına kadar ise yüzde 70'inin aşılanmasını hedeflediğini belirten Ghebreyesus, "Bu hedefin gerçekleşmesi için en az 11 milyar doz aşı gerekecektir. Söz konusu hedefe ulaşabilmek için yeterli aşı tedarikleri bulunmaktadır. Önemli olan, bu dozların adil bir şekilde dağıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.