Son dakika: Almanya’da Hristiyan Demokrat Birliği lideri Armin Laschet istifa etti

SON DAKİKA: Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği lideri Armin Laschet istifa etti.

LASCHET, TÜRKİYE'YLE DİYALOGDAN YANAYDI

Başbakan Angela Merkel'e yakınlığıyla bilinen Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Ocak ayında CDU'nun genel başkanı seçilmişti.

Laschet, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine şüpheyle baksa da, Ankara ile yakın diyalogdan yana bir siyasetçi oalrak biliniyordu.

Laschet, göçmenlere yönelik sıcak yaklaşımıyla da öne çıkıyordu.