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Son dakika: İngiltere'den flaş Türkiye kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021
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Son dakika: İngiltere’den flaş Türkiye kararı

Son dakika...  İngiltereTürkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu. Buna göre, İngiltere, onayladığı Kovid-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutacak.

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Ulaşım Bakanlığı, İngiltere'ye gidecek yolcularla ilgili yeni kararlarını açıkladı. Karar göre; Türkiye kırmızı listeden çıkarıldı.

İŞTE ŞARTLAR

Türkiye dahil 37 ülkeden İngiltere'ye gidecek yolcular, tam aşı şartını yerine getirdiği takdirde ülkeye girebilecek.

Yeni düzenleme ile 47 noktadan İngiltere'ye seyahatler kırmızı listeden çıkarılmış oldu. Listede sadece 7 ülke ve bölgenin kaldığının altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN İNGİLTERE KARARI

Öte yadnan Türkiye de, ekim ayıyla birlikte, Kovid-19'a karşı çift aşı olmuş İngiliz vatandaşlarının ülkeye girişlerinde zorunlu PCR testi kuralını kaldırmıştı.


İşte günün vaka ve vefat rakamları İŞTE GÜNÜN VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

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