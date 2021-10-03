Son dakika: İtalya'da uçak düştü! Korkunç kazadan acı haber
Son dakika haberleri... İtalya'nın Milano kentinde uçak kazası meydana geldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'daki kazada 5 yolcu ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Avrupa'yı sarsan uçak kazası hakkında açıklama yaptı.
Canlı yayına bağlanan Keşaplı, İtalya'da düşen uçakta 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
SEBEBİ BELİRNEMEDİ
Milano Linate Havalimanı'ndan Sardugna Adası'na gitmek için havalanan uçak kısa bir süre sonra düştü.
Uçağın üzerine düştüğü bina alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Kazada 5 yolcu ve pilot hayatını kaybederken düşmenin neden gerçekleştiği henüz belirlenemedi.